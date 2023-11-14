Власти оценили строительство двух дорог в районе Суздальского парка почти в 700 млн рублей

Власти Калининграда оценили размер капитальных вложений, которые потребуются на строительство улицы Стрелецкой и бульвара Снегова в восточном микрорайоне, рядом с Суздальским лесом и ЖК «Русская Европа». Документ опубликован на сайте горадминистрации.

Согласно документу, строительство пройдет в четыре этапа. Первый предполагает переустройство линий электропередач, последующие три — дорожное строительство.

В рамках второго этапа планируют создать 625 метров дорожного полотна бульвара Снегова, связывающего улицы Благовещенскую и Молодой Гвардии. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Третий этап предусматривает строительство продолжения улицы Стрелецкой, длина нового отрезка должна составить 220 метров.

Во время четвертого, последнего, этапа горвласти намерены создать пешеходный мост длиной в 60 метров. Совокупная стоимость строительства составляет около 700 млн рублей.

Указанная в документе дата окончания работ — 2027 год.

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