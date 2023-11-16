Мониторинг: в Калининградской области в сентябре-октябре серьезно выросли цены на стройматериалы

В сентябре-октябре 2023 года в России отмечен существенный рост цен на стройматериалы. Об этом свидетельствует мониторинг Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

«Драйвером роста цен в очередной раз оказался металл. На примере индикативного материального ресурса (сталь арматурная 16 мм) рост цен за месяц составил в среднем 22% в зависимости от региона. В отдельных городах, таких как Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Новосибирск, Калининград, цена за этот период выросла на 21-28%. Цена стали арматурной с начала 2023 года увеличилась в среднем по стране более чем на 57%, а в отдельных городах рост составил около 70%», — отмечается в исследовании.

Также уточняется, что с начала 2023 года по октябрь значительно выросли цены на следующие материальные ресурсы: битум нефтяной дорожный — около 69%; портландцемент — около 20%; трубы стальные и сталь листовая —22%; блоки из ячеистых бетонов — 19%; кабель силовой — 13%; маты минераловатные — 15%; щебень, песок, раствор кладочный цементный, плиты перекрытия ж/б — около 10%.

В то же время конец октября — первая неделя ноября показали снижение стоимости на ряд строительных материалов. А частности, сталь арматурная подешевела на 2,6%; кабель — на 1,0%; трубы стальные — на 0,6%; кровельный материал — на 0,4%; трубы ПЭ — на 0,15%; битум — на 0,12%.

Как подчеркивается в сообщении, Национальное объединение строителей осуществляет еженедельный мониторинг цен на основные строительные ресурсы по позициям, которые занимают наибольшую долю в себестоимости строительства и оказывают существенное влияние на ее рост по регионам, имеющим наибольшую строительную активность. Данные НОСТРОЙ используют Минстрой России и Минпромторг России для формирования сводного отчета в Правительство РФ. На основе представленных НОСТРОЙ данных ФАС России возбудил ряд дел по факту нарушения антимонопольного законодательства.