Госдума утвердила повышение акцизов на вино и табак в 2024 году

В 2024 году в России будут увеличены акцизы на вино и табак. Акцизы на табак вырастут с 1 января — с 4 116 руб. за килограмм до 4 448 руб., на вино с 1 мая — с 34 руб. за литр до 108 руб. Соответствующий закон приняла в третьем чтении Государственная дума, пишет «Коммерсант».

Законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс, предусматривает также увеличение акцизов на вино в 2025 году до 112 руб. за литр, в 2026 — до 116 руб. Ставка акциза на игристые вина увеличивается с 45 руб. за литр до 141 руб. в 2024 году, в 2025 — до 147 руб., в 2026 — до 153 руб.

Акциз на табак в 2025 году будет увеличен до 4 626 руб. за кг, в 2026 — до 4 811 руб. Акциз на сигареты и папиросы увеличится с 2 603 руб. за 1 тыс. шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, до 2 813 руб. за 1 тыс. шт. плюс 16%. В 2025 году акциз должен увеличиться до 2 926 руб., в 2026 — до 3 043 руб.

Также планируется увеличить акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания. В 2024 году акциз предлагают установить на уровне 9 367 руб. за 1 кг (8 669 руб. в 2023 году), в 2025 — 9 742 руб., в 2026 — 10 132 руб. Наконец, акцизы на жидкости для электронных сигарет планируется установить на уровне 42 руб. за 1 мл, в 2025 году — 44 руб., в 2026 году — 46 руб.

Проект поправок в Налоговый кодекс об увеличении акцизов на вино и табак в Госдуму внесло правительство. Согласно пояснительной записке, благодаря увеличению акцизов на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в 2024 году в бюджет дополнительно поступит 39 млрд руб., в 2025 — 52 млрд руб., в 2026 — 59 млрд руб.