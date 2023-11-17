Алиханов: «Проект „Атлантиса“ не должен нам кого-то вдруг прикончить»

Заводы по производству молочной продукции корпорации «Атлантис» не должны вытеснить с рынка продукцию других производителей и получить монополию на приобретение сырья. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.



«У меня состояние легкой ошарашенности, потому что объем инвестиций, которые они собираются совершить в ближайшее время, он очень большой: шесть тысяч еще рабочих мест, больше 20 миллиардов допинвестииций в ближайшее три года они осуществят. Три молочных комплекса на 17 тысяч дойного стада», — сообщил губернатор.

Алиханов обратил внимание, что запросы заводов на молоко существенно превосходят ресурсные возможности Калининградской области, поэтому часть сырья придется завозить из других регионов РФ и Белоруссии, при этом, со слов Алиханова, «Атлантис» не должен получить монополию на продукцию калининградских фермеров: «АО „Молоко“ должно продолжать работать, проект „Атлантиса“ не должен нам кого-то вдруг прикончить, как бы мы хорошо не относились к этим инвестициям», — заявил губернатор.

Ранее стало известно, что компания «Атлантис» планирует построить новый завод. Предполагается, что там будут изготавливаться моцарелла, чеддер, молочные коктейли и мягкое мороженое. Власти сообщают, что покупателями продукции станут предприятия общепита, такие заведения как «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг» и KFC. На заводе планируется выпускать ежегодно 35 000 тонн моцареллы и чеддера, 15 000 тонн молочных коктейлей и столько же мягкого мороженого.

О том, что молоко для запланированного завода по производству сыра будет приобретаться, в том числе, и за пределами области, губернатор уже сообщал в комментариях на своей странице «ВКонтакте».