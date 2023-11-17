Новый ж/д паром для Калининградской области оценили в 15 миллиардов рублей

Стоимость строительства нового железнодорожного парома для обеспечения транспортного сообщения с Калининградской областью предварительно оценивается в 15 млрд рублей. Сумму назвал журналистам генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин в рамках «Транспортной недели 2023», пишет «Интерфакс».



По словам Пылина, за основу взят проект построенных для «Росморпорта» инновационных паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Он отметил, что новые паромы будут дизельными, а не двухтопливными.

Схема финансирования строительства пока не определена. В обсуждении этого вопроса участвовал в том числе вице-премьер Денис Мантуров. О готовности «Росморпорта» выступить заказчиком на данный момент неизвестно.

Всего на линию собираются поставить три новых ж/д парома. Предполагаемый срок реализации — 2028 — 2029 годы. Губернатор Антон Алиханов ранее заявлял, что окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин.

О решении построить для Калининградской области три новых парома стало известно в конце сентября. Об этом сообщил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников, подводя итоги совещания президента с министрами по вопросам социально-экономического развития региона. Впоследствии его слова подтвердили в областном правительстве.