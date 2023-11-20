Правительство РФ исключает земельные участки из границ калининградского порта

Правительство РФ решило исключить земельные участки из границ морского порта Калининград. Как сообщили в пресс-службе федерального кабмина в ответ на запрос «Нового Калининграда», речь идет о территориях, на которых не ведется деятельность в целях торгового мореплавания. К ней относится в том числе оказание соответствующих услуг.

В пятницу, 17 ноября, на портале правовой информации было опубликовано распоряжение кабмина о внесении изменений в документ от 2009 года «Об установлении границ морского порта Калининград». Согласно новому нормативно-правовому акту, из границ порта исключаются два участка, координаты которых перечислены в подпунктах 12 и 16, границы еще одного участка будут изменены.

На землях, выведенных из границ порта, планируют в числе прочего построить предприятия по производству импортозамещающей продукции. «Распоряжение позволит осуществить на исключенных из границ территории морского порта Калининград земельных участках строительство объектов по производству продукции для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций и реализовать проекты по созданию комфортной городской среды и благоприятных условий для жизни в Калининградской области», — говорится в ответе пресс-службы правительства РФ.

Порт Калининград расположен в юго-восточной части Балтийского моря. По данным Администрации морских портов Балтийского моря, общая протяженность его причалов — 17 км, они находятся на северной стороне Калининградского морского канала, а также в устьевой части реки Преголя с примыкающими гаванями. Территориально порт делится на четыре грузовых района: Калининградский грузовой район, Светловский грузовой район, Балтийский грузовой район и Удаленный морской терминал (УМТ) Пионерский. К объекту также относится терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа.

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