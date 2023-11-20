Облвласти в 2023 году вдвое увеличили объемы выпускаемой в заливы молоди сига и угря

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В 2023 году объемы выпускаемой в Куршский и Калининградский заливы молоди ценных пород рыб увеличились более чем в два раза по сравнению с результатами за 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

В частности, в морскую акваторию было выпущено в 2,3 раза больше мальков сига и в 2,7 раза больше молоди европейского угря.

«Всего в 2023 году выпущено 2,852 млн штук подрощенной молоди сига в Куршский залив и 1,163 млн штук подрощенной молоди угря в Калининградский (Вислинский) залив», — пишет ТАСС. В предыдущий год в акваторию выпустили 1,239 млн сига и 430 тыс. угря.

В последующие годы планируют выпускать по 2,5 млн молоди угря. Через 4-5 лет мальки достигнут промыслового размера. В результате акции по зарыблению в долгосрочной перспективе ожидается увеличение вылова угря на 100 тонн в год. Всего программа по выпуску молоди рыб в Калининградский залив рассчитана на 12 лет.

Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов сообщал в интервью «Российской газете» о том, что в области планируют приступить к разведению атлантического лосося.

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