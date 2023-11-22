Россия снимает введенный в сентябре запрет на экспорт летнего дизтоплива

Власти РФ снимают временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

«В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации. В результате с начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн т, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива, — пояснили в министерстве.

Как добавили в Минэнерго, решение принято «в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства востребованных топлив — товарного автомобильного бензина и зимних сортов дизельного топлива — а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке».