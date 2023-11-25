Новак: товарооборот между Россией и Турцией в 2023-м вырос почти на 50%

По итогам 2022 года двусторонний товарооборот между Россией и Турцией вырос почти в два раза, на 85,8%. В январе — октябре 2023 года российско-турецкий товарооборот увеличился на 49,8% в физическом объеме. Об этом сообщила вице-премьер РФ Александр Новак на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции, пишет ТАСС.

Он отметил, что страны планируют и далее наращивать торговый оборот и расширять сотрудничество, а также увеличить долю расчетов в национальных валютах. Как уточнил Новак, по итогам прошлого года Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России.