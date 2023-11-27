Исследование: каждый десятый россиянин не сможет накопить 1 млн рублей за 15 лет работы

Каждый десятый работник в России не сможет накопить 1 млн рублей даже за 15 лет работы, откладывая десятую часть медианной зарплаты. Таковы результаты исследования РИА «Новости».

Дольше всех копить миллион рублей придется жителям Ингушетии, Чечни и Карачаево-Черкесии. Быстрее всего, по данным аналитиков, 1 млн рублей удастся накопить жителям Чукотского автономного округа (5 лет и 4 месяца). На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет 11 месяцев), на третьем — Магаданская область (6 лет 1 месяц).

Москва заняла четвертую строчку. Согласно результатам исследования, средний житель столицы накопит миллион рублей за 6 лет и 5 месяцев. Жителям Санкт-Петербурга для этого потребуется 7 лет и 10 месяцев, город замыкает первую десятку рейтинга.

Калининградская область оказалась на 35 месте. Срок накопления 1 млн рублей калининградцами, как считают аналитики, составит 11 лет. Доля работников, которые не смогут эту сумму за 15 лет, - 12,5%.

