Российский аналог электропоезда «Ласточка» получил сертификат соответствия

Электропоезд ЭС104, являющийся произведенным в России аналогом «Ласточки», прошел проверку межведомственной комиссии и получил сертификат соответствия требованиям технического задания. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение производителя поезда «Синара — Транспортные машины».

Как напоминает информагентство, «Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. После ухода компании Siemens из России производство поездов данной модели было приостановлено. Однако в 2023 году «Синара» начала разработку модели полностью из российских комплектующих — электропоезда ЭС104, предназначенного для линий с постоянным током. Ожидается, что поставки российского аналога «Ласточки» начнутся до конца года.