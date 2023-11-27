Облвласти намерены взять коммерческий кредит на полмиллиарда рублей

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Власти Калининградской области намерены взять коммерческий кредит на сумму 500 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Региональное министерство финансов направило запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным исполнителям. Банки сделали пять коммерческих предложений с процентной ставкой от 16 до 18,6% годовых. Среднее арифметическое значение процентной ставки составило 16,82% годовых. В целях экономии бюджетных средств максимальная цена контракта была установлена из расчёта 16% годовых. Ориентировочный период использования кредитных средств — 463 дня: с 25 декабря 2023 года по 1 апреля 2025.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 декабря. Итоги аукциона подведут 8 декабря.

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