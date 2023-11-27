Облвласти намерены взять коммерческий кредит на полмиллиарда рублей

Власти Калининградской области намерены взять коммерческий кредит на сумму 500 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Региональное министерство финансов направило запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным исполнителям. Банки сделали пять коммерческих предложений с процентной ставкой от 16 до 18,6% годовых. Среднее арифметическое значение процентной ставки составило 16,82% годовых. В целях экономии бюджетных средств максимальная цена контракта была установлена из расчёта 16% годовых. Ориентировочный период использования кредитных средств — 463 дня: с 25 декабря 2023 года по 1 апреля 2025.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 декабря. Итоги аукциона подведут 8 декабря.