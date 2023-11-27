Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году установлен на уровне 19242 рублей в месяц. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник, 27 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В настоящее время МРОТ составляет 16242 рубля. Повышение составит 3 тыс рублей или 18,5%. Также законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

С инициативой об индексации МРОТ с 1 января 2024 года президент выступил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в феврале текущего года.