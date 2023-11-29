В ноябре годовая инфляция в России превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2023 год

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В ноябре годовая инфляция превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2023 год (7,0-7,5%). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

«Из данных за 20 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 ноября ускорилась до 7,53% с 7,37% на 20 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,54% (с 7,28% на 20 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития)», — отмечается в сообщении.

В то же время ожидается, что на следующей неделе годовая инфляция немного замедлится: в 2022 году тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы с 1 декабря, а в этом году индексации тарифов ЖКХ в декабре не будет — они будут повышаться с 1 июля 2024 года. Поэтому в этом году оснований для скачка в начале декабря нет.

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