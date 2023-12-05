В Калининградской области зафиксирован спад промпроизводства почти на 10%

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Индекс промышленного производства в Калининградской области в октябре упал на 9,9% по сравнению с прошлым годом. За период январь-октябрь 2023 года спад составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют доклад о социально-экономическом положении региона, опубликованный во вторник, 5 декабря, Калининградстатом.

Заметнее всего оказался годовой спад в обрабатывающих производствах: октябрьское падение составило 11,5%, общее за 10 месяцев года — 8,6%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха индекс производства в октябре снизился лишь на 0,6, а за 10 месяцев — вырос на 1%.

Коммунальный сектор продемонстрировал небольшой рост: за 9 месяцев он составил 7,2%, годовое увеличение — 0,4%.

Индекс производства в добыче полезных ископаемых по сравнению с октябрем 2022 года, напротив, увеличился на 15,7%, хотя январе-октябре снизился на 7,2%.

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