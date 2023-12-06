СМИ: продукция Adidas и Reebok возвращается на российский рынок через дистрибутора

Продукция ушедших ранее с российского рынка брендов Adidas и Reebok будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, данная компания уже продает одежду и обувь от Nike — еще одного зарубежного ритейлера, решившего свернуть бизнес в РФ после начала боевых действий на Украине. О том, что Lestate будет развивать также и сеть монобрендовых магазинов с товарами от Adidas и Reebok под вывеской ASP, сообщил руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров.

Он отметил, что первый магазин откроется уже на этой неделе в Москве. Количество торговых точек под вывеской ASP пока обсуждается, расширение розничной сети будет постепенным. В Adidas на запрос «Коммерсанта» не ответили.