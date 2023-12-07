Калининградстат уточнил, на сколько за год выросли цены на бензин и дизтопливо в регионе

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За год в Калининградской области заметно выросли цены на бензин, дизельное и газовое моторное топливо. Это следует из данных, опубликованных Калининградстатом.

В частности, по сравнению с октябрём 2022 года зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 8,05%, бензин АИ-95 — на 7,97%, бензин АИ-98 — на 10,34%, дизельное топливо — на 12,79%. Газовое моторное топливо по сравнению с октябрем 2022 года подорожало на 13,18%.

При этом за месяц с сентября по октябрь 2023-го цена на бензин АИ-92 снизилась на 2,51%, бензин АИ-95 — на 3,62%, бензин АИ-98 — на 1,24%, дизельное топливо — на 3,29%. В то же время цена на газовое моторное топливо за этот период увеличилась на 5,29%.

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