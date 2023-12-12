ЕС хочет получить 15 млрд евро для Украины от замороженных российских активов

Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

«Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, с целью в конечном итоге сэкономить до 15 млрд евро в пользу Украины», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Согласно предложению, целевыми будут только поступления от активов Центробанка РФ. По данным источников издания, поначалу Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах, далее прибыль будет переведена в общий бюджет Евросоюза.

Согласно оценкам комиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год. Отмечается, что сумма будет зависеть от процентных ставок в течение периода.

Financial Times подчеркивает, что государствам-членам Евросоюза необходимо будет единогласно поддержать план и шаги по его реализации, прежде чем средства смогут перечислить Украине.