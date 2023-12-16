За 9 месяцев 2023-го товарооборот между Россией и Испанией сократился более чем вполовину

С января по сентябрь 2023 года товарооборот между Испанией и Россией сократился на 54,2% по сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС российский посол в Мадриде Юрий Клименко.

«За первые девять месяцев текущего года объем товарооборота сократился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт России в Испанию упал на 58,6%, до €2,47 млрд, а импорт России из Испании — на 35,2%, до €665,5 млн», — сказал Юрий Клименко, сравнив уровень сокращения торговли между странами с показателями 2015 года, когда «в полной мере стали ощутимы негативные последствия первого пакета антироссийских санкций ЕС».

По итогам 2022 года импорт России из Испании составил €1,28 млрд, что на 42% меньше показателей 2021 года. «Только на продажах своих товаров в Россию Испания теряет ежегодно почти €1 млрд, а это значит закрытые фабрики и потерянные рабочие места», — резюмировал дипломат.