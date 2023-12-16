Кабмин РФ выделяет дополнительно около 8 млрд рублей из резервного фонда на объекты АПК

Свыше 7,9 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы из резервного фонда правительства для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает телеграм-канал кабмина.

«Эти средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестпроектов в различных регионах», — уточняется в сообщении.