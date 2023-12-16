Калининградской области дополнительно выделяют более 117 млн на развитие сельского хозяйства

Свыше 7,9 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы из резервного фонда правительства для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.

«Эти средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестпроектов в различных регионах», — уточняется в сообщении.

Согласно тексту постановления, Калининградской области будет выделено 117 млн 450 тыс. рублей.