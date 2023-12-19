Завод ЖБИ-2 приобрел заброшенную котельную на улице Дюнной за 65,7 млн рублей (фото)

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Завод ЖБИ-2 приобрел комплекс зданий котельной на улице Дюнной, 18. Информация об этом появилась на сайте ГИС «Торги».

Предприятие оказалось единственным участником торгов. Комплекс зданий, в который входит помещение котельной, газораспределительный пункт и две насосные станции, был продан по начальной стоимости в 65,7 млн рублей.

Строения расположены на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140804:83, площадь которого составляет 23 306 кв. м. В технической документации указано, что в границах этого участка частично расположена действующая тепломагистраль «РТС Дюнная».

Торги проходили в рамках программы по приватизации муниципального имущества.



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