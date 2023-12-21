Облвласти: из федерального бюджета в 2024 году перечислят на 10 млрд руб. меньше, чем ожидалось

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Депутаты законодательного собрания Калининградской области в третий раз пересмотрели закон об областном бюджете на 2024 год. Об изменениях рассказал министр финансов Виктор Порембский на заседании в четверг, 21 декабря.

Связаны они в том числе с корректировкой межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. «В 2023 году общий объём финансовой помощи уменьшается на 10 млрд 125 млн рублей, в том числе на 10 млрд 465 млн рублей снижаются межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки юридических лиц. Это поддержка рынка труда, соответственно, под потребность, которая заявлена предприятиями-получателями этих средств. Всего финансовая помощь по балансу корректируется в плюс на 596 млн рублей и уменьшается на 10 млрд 721 млн рублей», — отметил Порембский.

Также он привёл главные показатели будущего бюджета. Плановый дефицит с учётом бюджетных кредитов на общую сумму порядка 5,3 млрд рублей составит 22,4 млрд. Плановые доходы — 105,2 млрд рублей, расходы — 127,6 млрд.

В прошлой версии документа дефицит составлял 9,5 млрд рублей с учётом погашения казначейских кредитов текущего года.

Бюджет области на 2023 год был утвержден со следующими параметрами: доходы — 112,3 млрд рублей, расходы — 125,3 млрд рублей, дефицит бюджета — 13 млрд рублей.

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