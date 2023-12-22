С 1 января минимальный размер оплаты труда в регионе решено увеличить на три тысячи

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Калининградской области вырастет сразу на 3 тысячи, достигнув 20 тысяч рублей. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между правительством региона, калининградским областным объединением организаций профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей, пишет пресс-служба кабмина.

«С 1 января 2024 года минимальная заработная плата вырастет с 17 000 рублей до 20 000 рублей. Ее уровень будет больше федерального МРОТ на 4 процента. Исполнять требования соглашения обязаны все работодатели, осуществляющие деятельность на территории Калининградской области», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в сумме 19 242 рубля в месяц.