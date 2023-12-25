Продукцию строящегося в регионе завода литий-ионных батарей распродали на годы вперёд

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Продукцию завода литий-ионных батарей, который строится в Калининградской области, уже раскупили на несколько лет вперёд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова, выступившего на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Это крупнейший завод для нашего региона по производству систем накопления энергии электрическим путём. Батареи, которые будут использоваться в большом количестве сфер экономики. Ну, конечно, в первую очередь это будут батареи для общественного транспорта, батареи для электромобилей. Мы очень надеемся, что как раз эти электробатареи завода Росатом будут применяться в том числе и нашим упомянутым уже „Автотором“, но не только им. Могу сказать, что вся продукция этого завода уже на несколько лет вперёд продана и мы очень надеемся, что мы увидим ещё и вторую очередь этого завода. Будем этот проект развивать и дальше», — рассказал Алиханов.

Завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии в Калининградской области строит госкорпорация Росатом. Это первое подобное предприятие в стране. Планируется, что оно заработает на площадке недостроенной и законсервированной Балтийской АЭС уже в 2026 году. Общая ёмкость выпускаемых батарей должна составить не менее 3 ГВт/ч в год. Рассматривается вариант роста производственных мощностей завода до 12 ГВт/ч. Он создаст около 900 рабочих мест, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Компания «Рэнера», входящая в структуру Росатома, объявила о желании построить завод по производству литий-ионных аккумуляторов в 2021 году. Тогда проект оценивался в 40 млрд рублей и был рассчитан на создание около 2 тыс. рабочих мест.

Росатом вложил в проект Балтийской АЭС порядка 50 млрд рублей, после чего он был заморожен на неопределенный срок.

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