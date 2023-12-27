Исследование: за год номинальная зарплата в Калининградской области выросла на 18,2%

Средняя номинальная заработная плата, начисленная сотрудникам региона в октябре 2023 года, составляет 56,5 тысяч рублей, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Калининградстат.



Как указано в исследовании, средняя номинальная зарплата в октябре 2023 года была на 5,7% больше, чем месяцем ранее.

Реальная заработная плата за октябрь 2023 года, рассчитанная с учетом изменившихся цен, превышает результаты за аналогичный период прошлого года на 9,6%. Реальная заработная плата за сентябрь 2023 года на 5% уступает выплатам за октябрь.

Средняя номинальная заработная плата за первые десять месяцев 2023 года составила 52,5 тысяч рублей, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Реальная заработная плата за период с января по октябрь 2023 года на 7,4% превосходит средние показатели за прошлый год.

Согласно данным Калининградстата, самые высокие зарплаты в период с января по октябрь 2023 года были у специалистов из областей финансов и страхования (92 тысячи рублей). Помимо того, в Калининградской области большие зарплаты получают сотрудники, занятые в добыче полезных ископаемых, информационных технологий и рыболовстве.

Невысокие результаты зарплаты демонстрируют административная деятельность, гостиничное дело и работа риэлторов.