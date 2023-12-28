В 2023 году Калининградская область увеличила на 14% импорт цветов

Калининградская область в 2023 году значительно нарастила импорт цветов. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на территории области проведен карантинный фитосанитарный контроль 28 млн штук свежих срезанных цветов и бутонов.



«По сравнению с прошлым годом ввоз срезов цветов увеличился на 14%, — уточняет пресс-служба санитарного ведомства. — В частности, за соответствующий период 2022 года в регион поступило 24 млн штук срезов импортных цветов».

В ведомстве отмечают, что в основном цветы импортного происхождения поступают из Замбии, Зимбабве, Эквадора, Колумбии, Эфиопии и Израиля. Кроме того, поставщиками традиционно остаются недружественные страны ЕС, такие как Нидерланды, Бельгия, Германия, Испания, Италия и другие.

Больше всего в регион из-за рубежа поступает роз, хризантем, гвоздик, лилий, гортензий и гербер.