В 2023 году Калининградская область увеличила на 14% импорт цветов

В 2023 году Калининградская область увеличила на 14% импорт цветов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область в 2023 году значительно нарастила импорт цветов. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на территории области проведен карантинный фитосанитарный контроль 28 млн штук свежих срезанных цветов и бутонов.

«По сравнению с прошлым годом ввоз срезов цветов увеличился на 14%, — уточняет пресс-служба санитарного ведомства. — В частности, за соответствующий период 2022 года в регион поступило 24 млн штук срезов импортных цветов».

В ведомстве отмечают, что в основном цветы импортного происхождения поступают из Замбии, Зимбабве, Эквадора, Колумбии, Эфиопии и Израиля. Кроме того, поставщиками традиционно остаются недружественные страны ЕС, такие как Нидерланды, Бельгия, Германия, Испания, Италия и другие.

Больше всего в регион из-за рубежа поступает роз, хризантем, гвоздик, лилий, гортензий и гербер.

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