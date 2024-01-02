Проект строительства базы для создания криогенного цеха в Храброво прошел госэкспертизу

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Проект строительства производственной базы для создания криогенного цеха в индустриальном парке «Храброво» прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра разрешений.

Экспертная оценка была дана специалистами из госучреждения «Главное управление государственной экспертизы», проектную документацию подготовили компании «Лиман-трейд» и «Центр инженерных изысканий». Застройщиком указано конструкторское бюро «Факел».

Как ранее сообщало областное правительство, предприятие в  индустриальном парке «Храброво» сможет производить жидкий и газообразный азот I сорта, жидкий и газообразный технический кислород I сорта и медицинский кислород непосредственно из атмосферного воздуха. Продукцию компании планируют использовать в медицине и машиностроении.

В сентябре 2022 года стоимость строительства оценивалась в 1,6 млрд рублей.


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