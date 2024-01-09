Голландские лилии и эквадорские розы: власти региона купили живых цветов на три миллиона

Правительство Калининградской области заключило контракт на поставку цветочной продукции на 2,5 млн рублей, Законодательное собрание — на 500 тыс. рублей. В обоих случаях договоры на поставку живых цветов и венков заключены до конца 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Точное количество цветов не называется, однако в контрактах указаны описание цветов и их стоимость. Правительству области, в частности, потребуются тюльпаны, кустовые розы, хризантемы, лилии, гвоздики из Нидерландов, а также розы-срезка и гвоздики из Эквадора. Венки из живых цветов и хвои также должны быть эквадорские. В общей сложности в спецификации указано 17 видов цветочной продукции.

При этом одна орхидея фаленопсис оценивается в 1500 рублей, лилия в 700, роза длиной 90 см в 350, гвоздика в 200, тюльпан в 185, венок в 42050 рублей. Контракт заключен с ООО «Зеленый сад», зарегистрированном в пос. Калинково Гвардейского округа. Поставщик обязан принимать заявки на поставку товара «круглосуточно, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни», и привозить цветы в течение 30 минут с момента получения заявки.

Законодательное собрание заключило контракт с ИП Середа, который является соучредителем сельхозкооператива «Флор» из Светлого. Он также должен доставлять цветы и венки по заявкам в течение получаса круглосуточно семь дней в неделю.

В спецификации Заксобрания указано 14 видов продукции, страны происхождения растений не называются. Качественные характеристики (высота стебля, диаметр цветков) соответствуют тем, что указаны в спецификации правительства области, при этом цены отличаются. В частности, орхидея фаленопсис оценивается в 748 рублей, лилия в 442, роза длиной 90 см в 202 рубля, гвоздика в 77 рублей, тюльпан в 59 рублей, венок из живых цветов и хвои— в 17589,34 рубля.