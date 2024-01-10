Калининградстат отметил снижение индекса промпроизводства в январе-ноябре 2023-го

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Индекс промышленного производства в Калининградской области в январе-ноябре 2023 упал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют доклад о социально-экономическом положении региона, опубликованный Калининградстатом.

В обрабатывающих производствах: общее падение за 10 месяцев года также составило 7,7%. Заметнее всего оказался годовой спад в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха индекс производства за 10 месяцев снизился на 12,1%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых по сравнению с 2023 годом упал почти на 6%. А вот коммунальный сектор продемонстрировал небольшой рост, он составил 6,2%.


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