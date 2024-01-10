В 2023-м в регионе сократилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз

В январе-ноябре 2023 года в Калининградской области зафиксировано сокращение поголовья крупного рогатого скота, а также овец и коз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это следует из доклада Калининградстата.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на конец ноября в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 161,3 тыс. голов, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичной датой 2022 года, в том числе коров — 75,4 тыс. голов (снижение 5,2%). Поголовье овец и коз насчитывало 67,1 тыс. (снижение 5%).

В то же время зафиксирован рост числа свиней — 344,8 тыс. голов (+ 10,5%) и птицы — 3 329,6 тыс. голов (+ 4,9%).

При этом отмечается годовое снижение производство скота и птицы на убой: по сравнению с январём-ноябрём 2022 года оно составило 3,3%. Однако выросло производство молока (218,7 тыс. тонн, + 2%) и яиц (306 млн штук, + 20,5%).