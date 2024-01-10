Янтарный комбинат сообщил о резком росте продаж добытого сырья

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В 2023 году Калининградский янтарный комбинат реализовал 676 тонн янтаря-сырца в рамках биржевых торгов, аукционов для переработчиков и прямых поставок для янтарного кластера. Это на 29% превышает показатели 2022 года, сообщила пресс-служба предприятия.

По итогам прошлого года общая сумма сделок составила 4,372 млрд рублей. Самый большой прирост дали электронные торги на площадке «Биржа Санкт-Петербург»: если в 2022 году было продано почти 478 тонны янтаря, то по результатам прошлого года — уже 661,33 тонны, что выше прежнего показателя на 38%. В целом на биржевой площадке продается более 95% от годовой реализации янтарного сырья.

В общий объем реализованного янтарного сырья, помимо проданного на бирже, вошли также 5,25 тонны камней, выкупленные с открытых аукционов и 10 тонн, отгруженные комбинатом Кластеру янтарной промышленности в рамках прямого контракта на 2023 год. В течение минувших 12 месяцев было организовано 10 аукционов для художников и предпринимателей. В планах на 2024 год — проведение 11 аукционов для переработчиков разных категорий.

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