Власти отказались установить нулевую ставку НДС для каботажных перевозок

Правительство не поддержало предложение калининградских предпринимателей установить нулевую процентную ставку НДС для всех каботажных морских перевозок. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ответ на вопрос представителей регионального бизнеса, его высказывание приводит на своем сайте Калининградская торгово-промышленная палата.

В своем ответе губернатор ссылается на решение Минфина: «Согласно ответу Министерства финансов Российской Федерации, принятие предложения об установлении ставки НДС в размере 0 % для каботажных морских перевозок в (из) Калининградскую область приведет к потерям федерального бюджета», — сообщил Алиханов.

Помимо того, глава региона уточнил, что установление нулевой ставки не гарантирует снижения стоимости продукции для конечного потребителя: «Установление налоговой ставки по НДС в размере 0 % не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств, а также не гарантирует снижение стоимости услуг для конечного потребителя».

Другим негативным последствием принятие нулевой ставки может стать создание прецедента для других налогоплательщиков, что приведет к потерям бюджета: «Кроме того, принятие решения о применении ставки НДС в размере 0 % в отношении каботажных морских перевозок может создать прецедент для постановки аналогичных вопросов иными налогоплательщиками, оказывающими услуги на территории Российской Федерации, что в конечном итоге также приведет к потерям доходов федерального бюджета», — сообщил губернатор.

Напомним, с 2022 года объем каботажных перевозок между морским портом Калининград и портами Ленинградской области значительно вырос на фоне сокращения наземного грузооборота.


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