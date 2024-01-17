Агрофирма «Прозоровская» перестала разводить норку и сократила персонал

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Агрофирма «Прозоровская», расположенная в посёлке Кострово Зеленоградского района, перестала разводить норку и сократила персонал. В течение нескольких лет производство было нерентабельным, пишут «Аргументы и факты».

«Самое большое стадо норки было у нас в 2008 году — 28 тысяч. А в прошлом году, когда решили закрыться, — 10 тысяч. Зверя пришлось забить — нерентабельно, столько лет одни убытки, — рассказал директор агрофирмы Борис Зафрен-Хариф.

За одно только электричество предприятие отдавало ежемесячно до 1 млн 300 тыс. рублей, при этом сбыта не было. Сыграла роль и мировая конъюнктура, отметил Зафрен-Хариф. Из-за перепроизводства шкурка норки на мировом рынке стала стоить 7-8 долларов при себестоимости минимум 25 — 27. Снизила спрос и растущая популярность экомеха.

«Кто в такой ситуации способен выдержать? Решили не дожидаться банкротства. Сократили сотрудников. 80 % из них — пенсионеры, так что всё прошло более-менее безболезненно. Оставили 19 человек, в основном сторожей. Шьём шубы из остатков, но зверя уже не разводим», — заключил директор агрофирмы.

В области продолжают работу ЗАО «Зверохозяйство «Гурьевское» и «Агрофирма «Багратионовская», где в общей сложности работают порядка 200 человек. «Звероводческую отрасль сильно подкосил ковид, когда фабрики закрылись и спрос на пушнину упал на 80 %. Он до сих пор не восстановился. Мех — это последнее, что может позволить себе семья», — прокомментировала исполнительный директор Национальной Ассоциации звероводов России Надежда Зубкова.

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