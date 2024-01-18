Авторитейлеры прогнозируют скидки на новые автомобили

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На складах крупных автодилеров скопилось большое число новых легковых автомобилей, сообщают «Ведомости». Опрошенные изданием авторитейлеры полагают, что сложившаяся ситуация продлится несколько месяцев и будет вынуждать дилеров предлагать скидки покупателям.

«Запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года», — пишут «Ведомости». 

В частности, о рекордных стоках китайских машин, официально поставляемых в Россию, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. По его словам, сейчас на складе компании 4520 машин против 4266 и 4339 в среднем за 2022 и 2023 годы соответственно. Он пояснил, что в последнем квартале 2023 года бренды из Китая пытались максимально загрузить склады дилеров.

«Скидки точно будут. Даже если взять декабрь 2023 года, Chery, Exeed и Haval улучшали торговые условия. Они начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать», — отметил Николай Иванов.

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