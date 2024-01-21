В России вступают в силу новые правила расчета банковских кредитов

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Российские банки с 21 января будут рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам. Их диктуют вступающие в силу поправки в закон о потребительском кредите, сообщает «Интерфакс».

Теперь в расчет ПСК банк обязан включить все расходы заемщика, в том числе дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, но теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения,

Кредиторы также будут обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять их о том, что они вправе отказаться от этих услуг в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее), поясняет РБК.

Если включенные в расчет полной стоимости кредита дополнительные работы банка не влияют на выдачу кредита, то кредитор должен письменно уведомить заемщика о праве отказаться от таких допуслуг и влиянии отказа на условия кредита.Согласно новым поправкам, заемщик сможет отказаться от личного, добровольного страхования, навязанных работ и услуг в течение 30 дней с момента заключения договора. До 21 января 2024 года такой «период охлаждения» составлял 14 дней. Если страховая компания, оказывающая услуги, отказывается возвращать деньги, то заемщик имеет право требовать возмещение от банка-кредитора.

Осенью 2023 года ЦБ фиксировал рост жалоб на навязывание услуг при выдаче кредита — порядка 60% от всех обращений. Самыми популярными были: различные страховки, подписка на онлайн-кинотеатр, консультации психолога, астролога, юриста, ветеринара и прочие допуслуги, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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