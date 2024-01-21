СМИ: скупка россиянами валюты за 4 месяца выросла в 4,5 раза

Расходы россиян на покупку валюты в конце 2023 года значительно выросли. Об этом сообщает «Коммерсант ФМ».



«Статистика Центробанка говорит сама за себя. В сентябре покупки были скромными, на 40 млрд руб. В октябре они выросли втрое — до 120 млрд руб. Результат за ноябрь — 160 млрд руб. В декабре — еще 180 млрд руб. Покупают на бирже и в банках, доллары и евро, наличными и на счет. Причем спрос рос и когда доллар взлетал до 100 руб., и когда падал до 88 руб.», — отмечается на сайте СМИ.

Опрошенные журналистами эксперты называют две причины: скупка валюты небольшими компаниями для обеспечение импорта (они это делают как физлица), а также попытки россиян стабилизировать свое финансовое положение из-за опасений того, что инфляция вырастет еще больше. «ЦБ планирует привести инфляцию к 4%. Но, судя по инфляционным ожиданиям, россияне готовятся увидеть рост цен на уровне 14%», — констатирует «Коммерсант ФМ».