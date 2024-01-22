Президент торгово-промышленной палаты: продовольственного кризиса региону ожидать не стоит

В Калининградской области не возникнет проблем с продовольствием, поскольку регион обеспечивает себя основной сельхозпродукцией. Такое мнение высказал «Новому Калининграду» президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин, отвечая на вопросы о том, чего ждать экономике региона в 2024 году.



«Сейчас в регионе реализуются масштабные инвестиционные проекты — как по производству уникальной продукции, так и по переработке сельскохозяйственного сырья, — отметил Феликс Лапин. — Продовольственного кризиса ожидать не стоит. Мы с избытком обеспечиваем себя зерном, мясом, яйцами и курятиной (дефицит с этими продуктами нас не затронул), молочной продукцией. Может уменьшиться ассортимент за счёт вымывания импортных товаров, но это место, уверен, с удовольствием займут российские производители».

При этом, по словам Лапина, есть повод для волнения у тех, кто любит бананы. «Основного поставщика — Эквадор лихорадит, а это может негативно отразиться на цене и наличии в продаже этой толстокожей ягоды», — отметил глава КТПП.