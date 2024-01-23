«Авито»: Apple лидирует в рейтинге жителей Калининграда по количеству проданных смартфонов

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Продажи новых устройств в Калининграде на «Авито» за год выросли на 45%. Продажи бывших в употреблении смартфонов остались на высоком уровне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Первое место в рейтинге жителей Калининграда по количеству проданных смартфонов занимает Apple — 65% среди всех приобретенных на платформе устройств. Средний чек покупки составил 73 тыс. рублей за новый телефон и 28 тыс. рублей за бывший в употреблении.

Второе место занимает Samsung. Цены на новые смартфоны бренда составили на «Авито» в среднем 48 тыс. рублей, а на бывшие в использовании — 12 тыс. рублей.

Тройку фаворитов замыкает бренд Xiaomi. Спрос на гаджеты этой марки вырос на 5% за год. Средний чек покупки на платформе составил 22 тыс. рублей за новый гаджет и 7 тыс. рублей за б/у.

В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и Huawei. На продажи смартфонов этих брендов пришлось 2% и 1% соответственно. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 6 тыс. и 11 тыс. рублей. Рекордное увеличение продаж в Калининграде также показала марка Tecno — продажи смартфонов этой марки выросли в 5 раз.



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