Четыре из пяти непищевых товаров, больше всего подорожавших в регионе за год — лекарства

Четыре из пяти непищевых товаров, больше всего подорожавших в регионе за год — лекарства
Фото: Калининградская
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Четыре из пяти товаров, больше всего подорожавших в Калининградской за год — лекарства. Такой вывод делают эксперты Калининградстата, опубликовавшие свежий отчет по динамике цен на непродовольственные товары.

«По значениям повышения цен за двенадцать месяцев на первом месте, по сравнению с декабрём прошлого года, синупрет (+63,29%), на втором — отечественный аспирин (+45,12%)», — отмечают эксперты.

Третью строчку рейтинга занимает аскорбиновая кислота (+35,27%), а четвёртую — аллохол (+32,24%). Замыкают пятёрку подержанные легковые автомобили (+ 29,77%).

Отметим также, что синупрет попал и на вторую строчку рейтинга товаров, подорожавших за месяц (стал дороже на 9,34%). Возглавил же его шампунь, который вырос в цене на 13,85%. На третьем месте мужские трусы (+8,12%), на четвёртом — детские автомобильные кресла (+7,41%), а замыкает пятёрку афобазол (+7,03%).

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