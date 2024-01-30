Чистая прибыль банков в России за год выросла в 16 раз

Российские банки обновили рекорд 2021 г. по чистой прибыли, по итогам 2023 г. она составила 3,3 трлн рублей. Этот результат в 16 раз больше показателей прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.



По сравнению с 2022 годом финансовый результат сектора увеличился более чем в 16 раз и в целом стал рекордным за всю современную историю российского рынка, отмечает издание. Предыдущий рекорд был достигнут в 2021 году — 2,4 трлн руб..

Как отмечается в обзоре Банка России, в прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы.

В интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина, в частности, указывала, что за 11 месяцев года банки заработали на курсовой переоценке около 500 млрд руб.

При этом Центробанк полагает, что финансовый результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, поскольку средняя прибыль сектора за два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.