«Мираторг» начал поставлять свою продукцию из Калининградской области морским путем

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» начал осуществлять поставки из Калининградской области полуфабрикатов из мяса курицы и говядины морским путем. Об этом со ссылкой на официальный сайт компании пишет ТАСС.

Первая партия кулинарных изделий весом более 3 тыс. тонн, произведенная на заводе «Мираторг Запад» в Калининграде и доставленная в Санкт-Петербург, включает наггетсы, картофельные оладьи, котлеты из мяса курицы и говядины, фрикадельки, куриные крылышки.

«Альтернативный маршрут пролегает через Балтийское море, по которому грузы перемещаются на судах и паромах. <...> Первый судоходный рейс по маршруту Калининград — Санкт-Петербург доказал свою эффективность: время доставки, погрузки и разгрузки существенно сократилось. В перспективе агрохолдинг рассматривает изучение каботажных перевозок между регионами на регулярной основе», — говорится в сообщении, в котором также уточняется, что с сухопутным транзитом из области в прошлом году возникли проблемы на фоне ограничений на транзит ряда грузов автотранспортом через территорию ЕС.

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