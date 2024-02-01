Калининградский завод получил контракт на два траулера для Петропавловска-Камчатского

Калининградское предприятие «Кливер», занимающееся выпуском металлоконструкций, заключило контракт на производство двух крупнотоннажных рыболовных траулеров-процессоров. О деталях договора с «Рыболовецким колхозом им. Ленина» из Петропавловска-Камчатского гендиректор предприятия Михаил Шевердяев рассказал «Новому Калининграду».



«Закладку обоих судов мы запланировали на 2025 год, а сдать заказчику хотим в 2028 году, — рассказал промышленник. — Это очень современный проект. Длина судов — 70 метров. Вместимость грузовых трюмов 1550 кубических метров. Экипаж — 50 человек, автономность — 60 суток. Это что-то среднее между СРТ (средним рыболовным траулером — прим. „Нового Калининграда“) и БМРТ (большим морозильным рыболовным траулером прим. „Нового Калининграда“). К моменту выхода это будут одни из самых современных рыболовных траулеров в России. Работу сделаем под ключ включая ходовые испытания».

Шевердяев добавил, что определением характеристик судна и договором предприятие занималось на протяжении двух лет .

«У нас в России 100% судов, строящихся на верфях, претерпевают изменения в ходе строительства. А сейчас такое сложное время, когда оборудование и технические решения сложно менять, потому что как оборудование, так и персонал для проектирования — дефицит. Мы долгое время с РК имени Ленина уточняли и прорабатывали все основные исходные данные, чтобы минимально потом изменять в ходе строительства технические решения», — пояснил он.

Планируется, что более 70% оборудования судна будет отечественного производства, а остальная часть — из дружественных государств.

«Мы подошли к этому контракту с проработанными исходными данными и спецификацией, что в наше время делает такие проекты более реализуемыми. Все вопросы сейчас решаются до начала строительства», — добавил Шевердяев.

Шевердяев также сообщил, что «Кливер» имеет штат кораблестроителей, проектировщиков и инженеров, которые обеспечивают беспрерывный производственный процесс. Все необходимые мощности на предприятии, по его словам, уже имеются. Готовые технические решения для спуска на воду также есть.