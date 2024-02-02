Калининградстат: среднемесячная зарплата за ноябрь составила 55 133 рубля

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Среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная за ноябрь 2023 года в крупных, средних и малых организациях Калининградской области, составила 55133,9 рубля. По сравнению с соответствующим месяцем 2022 года она выросла на 15,9%, по сравнению с октябрем 2023 года снизилась на 2,4%, сообщает Калининградстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2023 года составила 106,5% к уровню прошлого года и 96,2% к уровню октября 2023 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в январе-ноябре 2023 года, в крупных, средних и малых организациях составила 52890,4 рубля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата выросла на 14,0%. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2023 года составила 107,3% к соответствующему периоду 2022 года.

Наиболее высокая зарплата сложилась у работников, занятых в деятельности финансовой и страховой — 92235,0 рубля, что на 74,4 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.


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