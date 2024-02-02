Минэкономразвития: в 2023 году Россию посетили порядка 8,5 млн иностранных туристов

В 2023 году Россию посетили порядка 8,5 млн иностранных туристов. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил в пятницу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Вчера появилась первая статистика по въезду. У нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький, 3,5%, но все же он есть, — сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии. — К 2030 году поставили планку увеличить въездной туризм в 1,5 раза, до 16 млн туристов. И мы видим, что благодаря ряду мер интерес иностранных туристов к поездкам в Россию возвращается. Об этом свидетельствует также данные по двукратному росту бронирования российских объектов размещения».

Он напомнил, что для наращивания въездного турпотока были определены 17 приоритетных стран, в основном это страны Ближнего Востока и Азии.

«В этом году мы планируем решить ряд системных задач, среди которых — улучшение условий въезда в Россию за счет упрощения визового режима для стран Ближнего Востока и Азии, расширение списка стран с полным безвизовым въездом, совершенствование механизма электронной визы и групповых безвизовых турпоездок», — добавил Кондратьев.