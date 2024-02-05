Самозанятые таксисты попросили субсидии на покупку локализованных автомобилей

Объединение самозанятых России направило председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением выделять частным таксистам субсидии на покупку локализованных (оснащенных российскими комплектующими — прим. «Нового Калининграда») автомобилей, если такое требование будет введено Госдумой. Без поддержки 2,5 млн водителей уйдут из отрасли, пишет РБК.



В середине января Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о такси, который дает региональным властям право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей.

В своем письме Объединение самозанятых указывает, что стоимость локализованного автомобиля в два раза превышает среднерыночный уровень и обойдется таксисту в сумму дохода за несколько лет. Оно предложило включить субсидии для самозанятых в госпрограмму льготного автокредитования на 2024–2026 годы. Если этого не сделать, физлица на рынке такси будут вынуждены уйти из отрасли, считают в организации.