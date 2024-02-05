Объём банковских вкладов населения региона за год вырос более чем на четверть

Объём банковских вкладом жителей Калининградской области на душу населения составил на 1 января 2024 года 318,9 тыс. рублей. Это на 25,9% больше, чем годом ранее. Рейтинг регионов по объёму вкладов опубликовало РИА «Новости».



Калининградская область заняла в нём, как и годом ранее, 13 место. Средние вклады здесь составляют почти 9 среднемесячных доходов. Согласно данным исследования РИА «Рейтинг», ситуация в регионах неоднородная, средний размер вкладов в банках в разных субъектах отличается многократно.

Как и в предыдущие годы, в текущем рейтинге с большим отрывом лидирует Москва. Объём вкладов на душу населения составляет в столице порядка 1,4 млн рублей. Показатель Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию, отстаёт в два раза, а многие другие субъекты РФ — в десятки раз. У лидера и замыкающего рейтинг региона — Ингушетии — средний объём вкладов на одного жителя отличается в 61 раз. Как поясняют аналитики, первая позиция столицы во многом определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных граждан России.

Согласно статистике Центробанка, объём вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов больше, чем годом ранее. Прирост составил практически 25%. В пересчёте на одного жителя в России объём вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тыс. рублей.

Всего эксперты проанализировали данные 85 регионов. Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объёму вкладов c учётом счетов эскроу по состоянию на 1 января 2024 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2024 года к объёму вкладов на 1 января 2023 года.