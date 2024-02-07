Центробанк: рост цен на яйца добавил примерно 0,3 п.п. в инфляцию 2023 года

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Рост цен на яйца добавил в инфляцию 2023 года примерно 0,3 п.п., на курицу и свинину — около 0,4 п.п. Об этом говорится в докладе «Региональная экономика» Банка России, пишет «Интерфакс».

Совокупный вклад роста цен на яйца, куриное мясо и свинину в отклонение годовой инфляции от целевых 4% в 2023 году составил 0,7 процентного пункта (п.п.) Инфляция в РФ по итогам 2023 года составила 7,42%.

По данным Росстата, в декабре 2023 года потребительские цены на яйца увеличились на 61,4% в годовом выражении. Цены на мясопродукты в декабре выросли на 11,3%. Половину всего прироста цен на мясопродукты обеспечили курица и свинина — два наиболее дешевых и популярных вида мяса в России (их совокупный вес в объеме потребления мяса составил около 80%), отмечает Банк России.

«Цены на яйца, мясо птицы и свинину подвержены повышенной волатильности. Скачки цен на них носят временный характер, но могут вносить существенный вклад в инфляцию. Основная причина — факторы предложения, в первую очередь осложнение эпизоотической ситуации. При этом при заметном сокращении предложения на одном из рынков потребление, как правило, смещается в сторону более дешевой альтернативы. Таким образом, в динамике цен наблюдается эффект домино: факторы предложения на одном рынке ускоряют рост спроса на другом», — подчеркивает ЦБ.

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