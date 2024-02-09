Минтруд РФ планирует проиндексировать социальные пенсии на 7,5%

Минтруд России проиндексирует социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 млрд рублей», — сообщили в министерстве.

В Минтруда напомнили, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.