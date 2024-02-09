В 2023 году российские суды признали банкротами рекордное число граждан и ИП

В 2023 году признаны несостоятельными 350,8 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей. Это максимальное число за время существования процедуры личного банкротства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Федресурса».

По данным агентства, что всего с октября 2015 года, когда была введена процедура, по конец 2023-го суды признали несостоятельными 1,1 млн граждан. В то же время темпы прироста числа граждан, признанных судом банкротами, снижаются третий год подряд. В частности, в 2021 году их количество выросло на 62%, в 2022-м — на 44,2%, а в 2023-м — на 26,2%.

В прошлом году в 96,6% случаев граждане сами инициировали судебную процедуру личного банкротства. В среднем кредиторам граждан удавалось получить от банкротов только 6% от суммы долга, а в 69,2% дел они не получили ничего.

Число корпоративных банкротств в России в прошлом году сократилось на 18,2% по сравнению с 2022 годом, составив 7,4 тыс. Наибольшее число банкротств зафиксировано в строительстве (1822), торговле (1812) и операциях с недвижимым имуществом (734).